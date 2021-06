Blaulicht : Älterer Mann in Gerolstein rammt Auto und flüchtet dann vom Unfallort

Älterer Mann in Gerolstein rammt Auto und flüchtet dann vom Unfallort

Gerolstein (red) Wie die Polizei Gerolstein berichtet, fuhr ein älterer Mann laut Zeugenaussagen gegen einen vor einem Friseursalon geparkten PKW und sei danach einfach davongefahren. Der Unfall passierte am Dienstag, 8. Juni, in der Sarresdorfer Straße.

Der Unfallverursacher sei nach dem Zusammenstoß erst ausgestiegen und habe hörbar den Vorfall kommentiert, sich anschließend aber wieder in seinen silbernen VW, möglicherweise Tiguan oder Modell Plus, gesetzt und sei weggefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere einen Soldaten, der den Vorfall wohl beobachtet. Hinweise an Tel. 06591/95260.