Kriminalität : Älteres Ehepaar wird Opfer von Trickbetrügerin

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wittlich Opfer einer Trickbetrügerin wurde am Dienstag ein älteres Ehepaar in der Wittlicher Innenstadt. Wie die Polizei berichtet, waren die beiden gegen 15 Uhr in der Innenstadt unterwegs. Zunächst bat eine Bettlerin mittels einem Zettel um eine Spende für hörgeschädigte Kinder.

Dabei wurde der Ehemann in ein „Gespräch“ verwickelt und auffällig oft von der Bettlerin angefasst. Ohne eine Spende zu entrichten, ging das ältere Ehepaar weiter. Etwa zehn Minuten später stellte der Ehemann fest, dass sein goldenes Armband fehlte. Bei der Bettlerin soll es sich um eine 20- bis 25- jährige Frau handeln, die etwa1,58 bis 1,60 Meter groß ist.