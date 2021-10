Polizei : Ärger über einen Stinkefinger: Radfahrer umgestoßen

Pelm Zwei Rennradfahrer sind am Freitagabend in der Vulkaneifel unterwegs, als sie ein Auto überholt. Und dann zeigt einer der Radfahrer eine unschöne Geste.

Zwei Rennradfahrer befuhren am Freitagabend die K33 von Gees aus kommend. Dabei wurden sie kurz vor Pelm von einem 27-jährigen Autofahrer überholt, der nach Angaben der Polizei einen zu geringen Abstand einhielt - was einem der beiden Radfahrer nicht gefiel. Folge: Er habe dem überholenden Autofahrer den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt.

Das habe dieser im Rückspiegel bemerkt und wollte nun seinerseits die Radfahrer zur Rede stellen. Also hielt er zwei Mal an, um die beiden Männer anzusprechen, doch die Radfahrer fuhren in beiden Fällen einfach weiter.