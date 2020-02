Erwischt : Ärger wegen fehlender Papiere

Trier-Ehrang Wegen fehlendem Führerschein gesucht, wegen fehlendem Versicherungsschutz Ärger gehabt.

Am Donnerstagmorgen hielt eine Streife der Bundespolizei Trier kurz vor 1 Uhr ein Fahrzeug mit ungarischer Zulassung in Ehrang an. Die Überprüfung ergab, dass der ungarische Fahrer von der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Strafvollstreckung ausgeschrieben war. Gegen Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 250 Euro und 75 Euro Kosten konnte der 50-Jährige eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen abwehren.