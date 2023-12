Ermittlungen laufen Brandalarm in der AfA Bitburg – Schuld war ein Mittel zur Schädlingsbekämpfung

Ein Brand in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) Bitburg: Das meldete die Rettungsleitstelle Trier am heutigen Dienstag, 5. Dezember, gegen 13.38 Uhr der Polizeiinspektion Bitburg. Die Feuerwehr stellte dann nach erster Begehung vor Ort fest, dass kein Brand ausgebrochen war. „Vielmehr wurde der Brandmeldealarm durch die Nutzung eines chemischen Mittels zur Schädlingsbekämpfung in einem der Zimmer ausgelöst“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.