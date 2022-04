Kriminalität : Lebensbedrohliche Messerattacke in Hermeskeil: Polizei fahndet wegen Gewaltverbrechens nach 33-Jährigem

Hermeskeil Ein Streit zwischen mehreren Männern in der Hermeskeiler Aufnahmeeinrichtung ist um ein Haar tödlich geendet. Nach einem der mutmaßlichen Täter wird jetzt europaweit gefahndet.

Nach dem beinahe tödlich verlaufenen Streit in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarbugr) fahndet die Trierer Polizei nach einem 33-jährigen Georgier.

Georgier auf der Flucht nach Messerstecherei in der Afa Hermeskeil - Täterbeschreibung

Zwei der drei Tatverdächtigen im Alter von 28, 32 und 33 Jahren wurden am Dienstag in der Nähe von Metz durch die französische Polizei festgenommen. Der dritte Tatverdächtige ist weiter auf der Flucht. Der 33-Jährige könnte nach Polizeiangaben bewaffnet sein. Er ist ca. 1,79 m groß, wiegt ca. 62 kg, ist hager, hat kurze braune Haare und stark ausgeprägte „Geheimratsecken“.

Für Hinweise, die zur Ergreifung des Georgiers führen, hat die Staatsanwaltschaft Trier eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt. Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon: 0651/9779-2480. Ein Vertrauenstelefon für anonyme Hinweise hat die Rufnummer 0152-28854968.

Gewaltverbrechen am Mittwoch in der ZDF-Fernsehsendung Aktenzeichen XY

Über das Gewaltverbrechen wird am morgigen Mittwoch auch in der ZDF-Fernsehsendung Aktenzeichen XY... ungelöst berichtet. Die Messerstecherei in der Afa Hermeskeil war bereits am Sonntag, 27. März. Auf die Frage, warum die Polizei erst jetzt darüber berichtet, verwies Sprecher Uwe Konz auf „ermittlungstaktische Gründe“. Deshalb sei man nicht früher an die Öffentlichkeit gegangen.