Blaulicht : Kennzeichen gefälscht, Polizisten geschlagen

Idar-Oberstein Eine Autofahrerin hat in Idar-Oberstein auf einen Polizeibeamten eingeschlagen. Die Frau hatte an ihrem Wagen ein selbstgebasteltes Kennzeichen angebracht.

Eine Zeugin meldete am Samstag, 22. August, gegen 20.30 Uhr der Polizei in Idar-Oberstein, dass auf einem Parkplatz in der Otto-Decker-Straße ein Auto stehe, das mit einem selbstgebastelten Kennzeichen ausgestattet war.