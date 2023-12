Aufregung in der Eifel Darum war die Air Base Spangdahlem weiträumig abgeriegelt

Deutsche Polizeiautos an den Kreiseln in Spangdahlem. Auch in Binsfeld am Kreisel Absperrungen durch die Polizei. Augenzeugen berichten von weiträumigen Umleitungen, ein Durchkommen auf normalen Wegen zu Orten rund um die Airbase Spangdahlem sei nicht möglich. Zahlreiche Gerüchte machen bereits die Runde.