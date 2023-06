Nato-Luftübung Air Defender 2023: Ein Blick hinter die Kulissen auf der Air Base Spangdahlem

Schon vergangene Woche kamen die ersten F 35 Tarnkappenflugzeuge in Spangdahlem an, die sich am Air Defender Manöver beteiligen. Sie ergänzen die F 16 Staffel, die auf dem Stützpunkt in der Eifel stationiert sind. Pressevertreter konnten am Mittwochmorgen Starts beider Flugzeugmuster an der Startbahn beobachten.