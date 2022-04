Kriminalität : Lebensbedrohliche Messerattacke in Hermeskeil: Polizei fahndet nach 33-Jährigem

Foto: Polizei

Hermeskeil Ein Streit in der Hermeskeiler Aufnahmeeinrichtung ist um ein Haar tödlich geendet. Nach einem der mutmaßlichen Täter wird jetzt europaweit gefahndet - auch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Die Täterbeschreibung und was bisher bekannt ist.

Der Tatverdächtige soll gemeinsam mit zwei Landsleuten in der Afa einen 27-jährigen Libanesen durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt haben. Das Opfer wurde im Trierer Brüderkrankenhaus Trier notoperiert. Nach Polizeiangaben ist der Mann inzwischen außer Lebensgefahr.

Nach dem beinahe tödlich verlaufenen Streit in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) fahndet die Trierer Polizei nach einem 33-jährigen Georgier.

Georgier auf der Flucht nach Messerstecherei in der Afa Hermeskeil - Täterbeschreibung

Zwei der drei Tatverdächtigen im Alter von 28, 32 und 33 Jahren wurden am Dienstag in der Nähe von Metz durch die französische Polizei festgenommen. Der dritte Tatverdächtige ist weiter auf der Flucht. Der 33-Jährige könnte nach Polizeiangaben bewaffnet sein. Er ist ca. 1,79 m groß, wiegt ca. 62 kg, ist hager, hat kurze braune Haare und stark ausgeprägte „Geheimratsecken“.

Für Hinweise, die zur Ergreifung des Georgiers führen, hat die Staatsanwaltschaft Trier eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt. Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon: 0651/9779-2480. Ein Vertrauenstelefon für anonyme Hinweise hat die Rufnummer 0152-28854968.

Gewaltverbrechen am Mittwoch in der ZDF-Fernsehsendung Aktenzeichen XY

Foto: Polizei