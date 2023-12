Blaulicht im Hunsrück Alarm löst in der Sparkasse in Thalfang aus - Rauch im Schalterraum?

Thalfang · Viel Blaulicht am Sonntagvormittag an der Sparkasse in Thalfang. Dort wurde der Alarm ausgelöst, was die zahlreiche Einsatzkräfte auf den Plan rief. Was dort passiert ist.

03.12.2023 , 15:44 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder