Alarm : Alarmanlage verjagt Einbrecher

Schweich In der Nacht von Freitag, 19 Uhr, auf Samstag, 8.30 Uhr, hebelten bisher unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhauses in Schweich, In der Olk, auf. Die Täter gelangten durch einen Garten zu der hinter dem Haus gelegene Tür.

