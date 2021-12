Polizei : Verfolgungsfahrt: Führerschein weg

Gillenfeld (red) In der Nacht auf Sonntag war ein Streifenwagen der Polizeiinspektion (PI) in Gillenfeld unterwegs. Kurz vor 5 Uhr fiel den Beamten ein Audi in der Pulvermaarstraße auf. Sie entschlossen sich, den Fahrer zu kontrollieren und schalteten Blaulicht und den Schriftzug „Stopp Polizei“ ein.

Daraufhin entschied Audi-Fahrer zu flüchten. Durch mehrfaches abruptes Abbiegen und starkes Beschleunigen versuchte sich der Fahrer der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Letztlich sah der Fahrer, laut Polizeibericht ein 22-jähriger aus Gillenfeld, aber ein, dass seine Fluchtversuche keine Aussicht auf Erfolg haben würden und stoppte.