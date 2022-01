Polizei : Mit 2,6 Promille Unfall verursacht

Foto: dpa/Friso Gentsch

Gerolstein (red) Bei einem Verkehrsunfall in Gerolstein, der sich am Freitag kurz nach 18 Uhr ereignet hat, ist ein Beteiligter leicht verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei war ein 28-Jähriger aus der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein mit seinem Wagen die Lissinger Straße in Richtung Raderstraße unterwegs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken