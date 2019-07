Polizei : Alkohol im Spiel: Führerschein weg

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Nürburgring (red) Zu tief ins Glas geschaut hatte ein Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen Freitagnacht, bevor er in seinen Wagen stieg, um in seine Pension zu fahren. Im Bereich des Nürburgrings kam er in einem Kreisverkehr von der Straße ab und prallte gegen einen Zaun.

