Polizei : Schlangenlinien in Zell/Mosel — Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein

Foto: TV/Frank Göbel

Zell Eine Zeugin hat der Polizei Zell am frühen Sonntagnachmittag ein Auto gemeldet, das auf der B 421, dem sogenannten Zeller Berg, in Richtung Zell in Schlangenlinien fuhr. Unter anderem habe ein in Richtung Blankenrath fahrenden LKW ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.