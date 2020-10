Blaulicht : Alkoholisiert am Steuer: Führerschein weg

Foto: Fritz-Peter Linden

Gerolstein Einer Polizeistreife ist am Samstagmorgen, 3. Oktober, gegen 3.40 Uhr in der Hauptstraße in Gerolstein ein Auto aufgefallen. Die Beamten kontrollierten den Fahrer, der laut Polizei offensichtlich alkoholisiert war.