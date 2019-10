Unfallflucht : Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Wittlich-Neuerburg Der Fahrer eines Volkswagens hat am Mittwoch gegen 18.15 Uhr in Wittlich-Neuerburg einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Dabei kam es noch zu einer gefährlichen Situation mit einem entgegenkommenden Schüttgut-LKW. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Verkehrsteilnehmer hat der Polizei am Mittwoch gegen 18.15 Uhr mitgeteilt, dass es im Wittlicher stadtteil Neuerburg zu einem Unfall gekommen war. Der Verursacher, der laut Polizei einen VW fuhr, flüchtete anschließend. Bei der Flucht sei es dann zu einer gefährlichen Situation zwischen dem Flüchtenden und einem entgegenkommenden Schüttgut-LKW gekommen. Der 52jährige Autofahrer konnte ermittelt werden. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zeugen, insbesondere der LKW-Fahrer, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich, 06571/9260, in Verbindung zu setzen.