Polizei : Alkoholisierter Fahrer baut einen Verkehrsunfall

Bernkastel-Kues Beamte der Polizeinspektion Bernkastel-Kues haben am Wochenende gleich zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln und Alkohol hinter dem Steuer gesessen haben sollen: In Maring-Noviand ereignete sich nach Polizeiangaben in den frühen Abendstunden ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

