Dahnen : Autofahrer baut Unfall mit zwei Promille im Blut

Foto: dpa/Stefan Puchner

Dahnen (red) Ein 51-jähriger Autofahrer ist am Samstag, 3. Oktober gegen 17.40 Uhr mit seinem Wagen auf der Kreisstraße 148 in Höhe Tentismühle auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort ist er laut Mitteilung der Polizei mit seinem Fahrzeug mit einem Auto kollidert, in dem drei Personen saßen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Obwohl beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden, ein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, und ein Gesamtschaden von etwa 25 000 Euro entstand, blieben alle Personen unverletzt.