Polizei : Alkoholisierter Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Foto: dpa/Stefan Puchner

Wittlich (red) Ein stark alkoholisierter Radfahrer hat sich nach Mitteilung der Polizei am Montagabend bei einem Sturz am Ottensteinplatz in Wittlich verletzt. Der 49 Jahre alte Mann sei vermutlich wegen seines berauschten Zustands mit einem Baum kollidiert und mit Kopf und Rücken auf den Bordstein gestürzt.

