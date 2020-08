Beim Losfahren von Parkplatz : Alle Radmuttern am Vorderrad gelöst: Frau bemerkt Defekt rechtzeitig

Foto: TV/Klaus Kimmling

Pronsfeld Ein Unbekannter hat vermutlich die Muttern an dem Fahrzeug am Sonntagmorgen auf einem Parkplatz in Pronsfeld gelöst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als sie vom Parkplatz an der Bahnhofstraße in Pronsfeld losfahren wollte, hat eine Frau am vergangenen Sonntag klackernde Fahrgeräusche und ein unruhiges Fahrverhalten ihres ihres Smart bemerkt. Als sie daraufhin das Auto untersuchte, fiel ihr auf, dass alle Radmuttern des linken Vorderrads gelöst worden waren. Das Auto war an diesem Tag zwischen 8.30 und 10 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Auf dem Weg zum Parkplatz gab es keine Auffälligkeiten. Vermutlich wurden die Radmuttern in diesem Zeitraum gelöst.