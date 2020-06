Erfolgreiche Kontrollen am Wochenende : Alkohol, Drogen, kein Führerschein: Polizei stoppt zwölf Fahrer

Bitburg Zwölf Männer und Frauen mussten am Wochenende ihre Fahrt mit dem Auto abrupt unterbrechen oder konnten sie erst gar nicht antreten. Der Grund: Die Polizei zog sie aus dem Verkehr. Alkohol war in den meisten Fällen die Ursache, daneben Drogen und das Fehlen des Führerscheins.

Den Spitzenwert des Wochenendes lieferte am Sonntagabend ein 65-jähriger Rollerfahrer in Bitburg: 1,8 Promille. Knapp dahinter mit 1,65 Promille lag eine auf der B 51 in Schlangenlinien fahrende 54-­Jährige am Samstag gegen 22.20 Uhr. Einen ähnlich hohen Wert zeigte eine 60-jährige Fahrerin in Echternacherbrück in der Nacht auf Sonntag. Weitere be- oder angetrunkene Fahrer hielt die Polizei in Neuerburg und Kyllburgweiler an.