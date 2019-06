Altstadtfest : Viel zu tun auch für die Polizei

Trier Mehrere Taschendiebstähle, ein gestohlener Koffer voll teurem Musikequipment, eingeklauter Rucksack und etliche Körperverletzungen: Das ist die Altstadtfest-Bilanz der Polizei vom gestrigen Samstag.

Gemessen am sehr hohen Besucheraufkommen sei die Veranstaltung – abgesehen von wenigen zumeist alkoholisierten Streithähnen – recht friedlich verlaufen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei vom Sonntagvormittag.

Die Polizei kontrollierte am Samstag ingesamt etwa 45 Menschen. Eine per Haftbefehl gesuchte Person wurde dabei festgenommen. Die Beamten erteilten außerdem sechs Platzverweise, nahmen insgesamt fünf Personen in Gewahrsam, die randalierten oder zuvor Körperverletzungsdelikte begangen hatten, übergaben einen alkoholisierten Jugendlichen an seine Eltern, nahm etliche Fundsachen entgegen und leitete drei Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Etliche alkoholische Getränke, die Jugendliche bei sich hatten, seien zudem vernichtet worden.