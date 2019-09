Kriminalität : Diebe brechen in ein Wohnhaus in Temmels ein

Temmels/Saarburg Am hellichen Tag sind Diebe in eine Wohnhaus in Temmels eingebrochen. Ihre Beute: Geld, Schmuck und Spielekonsolen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unbekannte Täter haben am Donnerstag, 26. September, zwischen 10.50 Uhr und 12 Uhr, wurde ein rückwärtiges Fenster eines Wohnhauses in Ortsrandlage der Straße Zum Raubertsborn, Temmels, aufgehebelt. Der oder die Täter entwendeten Bargeld, Schmuck und Spielekonsolen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Saarburg, 06581/9155 - 0.

(vk)