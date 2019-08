Wittlich Der Amokalarm an der Kurfürst-Balduin-Realschule in Wittlich hat sich nach ausführlicher Abklärung als Fehlalarm herausgestellt. Das hat die Polizei um 9.15 Uhr mitgeteilt.

Wittlich/Trier (cmo) Keine bangen Minuten, sondern beinahe eine ganze bange Stunde erlebten die Schüler der Kurfürst-Balduin-Realschule in Wittlich am Montagmorgen in der ersten Unterrichtsstunde: Nach Angaben der Kreisverwaltung soll gegen acht Uhr vom Mobiltelefon eines Lehrers ein Amokalarm ausgelöst worden sein. Die Polizei rückte wenige Minuten später mit einem Großaufgebot samt Spezialeinheiten an. Für die Schüler und Lehrer bedeutete der Amokalarm, sich in den Klassenräumen einzusperren und auf Rettung zu warten. Doch die kam erst um kurz nach 9 Uhr und zwar auf folgende Art und Weise: Um 9.16 Uhr konnten die Schüler und ihre Eltern sowie das Kollegium der Schule aufatmen, als die Polizei verkündete: „Der Alarm an der Kurfürst-Balduin-Realschule in Wittlich hat sich nach ausführlicher Abklärung definitiv als Fehlalarm herausgestellt.“