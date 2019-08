Kostenpflichtiger Inhalt: Entwarnung : Amok-Alarm an Schule in Bernkastel-Kues war Fehler - Polizei auf Ursachenforschung

Foto: TV/Florian Blaes

Bernkastel-Kues Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort, weil am Morgen an einer Schule in Bernkastel-Kues Amok-Alarm ausgelöst worden ist. Gegen 9 Uhr die Entwarnung: Fehl-Alarm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Blaes/Stephan Sartoris/Mandy Radics

Die Polizei sagt: „Unsere Einsatzkräfte sind durch die gesamte Schule gegangen und bestätigen soeben, dass es keinerlei Bedrohungen gibt. #Fehlalarm ist somit bestätigt. Jetzt geht es gemeinsam mit den Verantwortlichen der Schule an die Ursachenerforschung!“

Wir sind vor Ort und informieren euch in Kürze.

(sts)