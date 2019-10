Blaulicht : Die Kurve zu schnell genommen: Unfall auf der A 60

Spangdahlem Eine Autofahrerin ist am Freitagmorgen an der Abfahrt der A 60 bei Spangdahlem von der Fahrbahn abgekommen.

(j.e.) Zu einem Unfall auf der A 60 bei Spangdahlem kam es am Freitagmorgen gegen 10 Uhr. Nach Informationen der Polizei war eine US-Amerikanerin gvon Wittlich kommend in Richtung Bitburg auf der Autobahn unterwegs und geriet mit ihrem Wagen auf Höhe der Abfahrt Spangdahlem aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern. Sie kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hoch und blieb schließlich am Fahrbahnrand stehen.