Suche nach Geschädigten : Angeblicher Grapscher auf Trierer Weihnachtsmarkt: Ein Zeuge, keine belästigte Frau

Trier Eine Pressemitteilung der Polizei erweckt den Eindruck, dass mehrere Passanten am Dienstagabend beobachtet hätten, wie ein Nordafrikaner auf dem Trierer Weihnachtsmarkt Frauen gegen deren Willen geküsst habe. Tatsächlich gibt es bislang nur einen Zeugen – und bislang keine Frau, der das passiert sein soll.

„Mann belästigt Frauen in der Fußgängerzone“ lautet die Überschrift der Pressemitteilung, die die Trierer Polizei am Dienstagabend um 20.20 Uhr verschickt hat. „Nach mehreren Mitteilungen“ habe ein Mann gegen 19 Uhr am Dienstagabend „verschiedene Frauen belästigt, heißt es darin weiter. „Zeugen“ hätten mitgeteilt, dass der Verdächtige „mehrere Frauen gegen ihren Willen festgehalten, umarmt und auf den Mund geküsst haben soll.“