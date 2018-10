Unbekannte Täter brechen Geldautomat in Rittersdorf auf

Nach ersten Ermittlungen der Polizei sind die oder der Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 29. September, 23 Uhr, und Montagmorgen, 1. Oktober, 7 Uhr, über ein Fenster auf dem Dach des Gebäudes in das Bauzentrum eingedrungen. Die Tat wurde am Montagmorgen bemerkt.

In dem Markt brachen die Täter einen Geldautomaten der Volksbank Eifel auf, der im Foyer des Marktes steht, entnahmen das Geld und flüchteten anschließend wieder. Anders als zunächst berichtet, wurde der Automat aber laut Karl-Peter Jochem von der Pressestelle des Trierer Polizeipräsidiums nicht aufgesprengt, sondern aufgebrochen. Am Automaten und am Gebäude entstand ein Schaden von über 150.000 Euro. Über die Höhe der entwendeten Summe machte die Polizei keine Angaben.

Die Kripo Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo unter 0651/9779-2151 oder 0651/9779-2290.