Polizei : Angestellter verfolgt und stellt Schuhdieb in Morbach

Morbach (red) Ein Paar Herrenturnschuhe soll ein unbekannter männlicher Täter am Freitag, 4. Oktober, im Ladengeschäft Schuhmaxx in Morbach gestohlen haben.

Der Schuhdieb, so erklärt die Polizeiinspektion Morbach, flüchtete im Anschluss in Richtung des Wasgau-Marktes in Morbach, wo er von einem Mitarbeiter des Schuhgeschäftes gestellt worden sei. Das Diebesgut konnte sichergestellt werden. Hiernach flüchtete der Täter erneut in unbekannte Richtung.