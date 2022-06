Kriminalität : Angriff mit Messer: Nach Auseinandersetzung im Trierer Palastgarten sucht die Polizei Zeugen

Trier Bei einem Streit im Palastgarten am Donnerstagabend, 16. Juni, wurde ein 20-Jähriger mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach den bisherigen Ermittlungen waren zwei Gruppen junger Männer gegen 20.15 Uhr in einen Streit geraten in dessen Verlauf der 20-Jährige aus Konz mit einem Messer am Arm verletzt wurde, teilt die Polizei mit. Er wurde noch vor Ort von Rettungskräften versorgt.