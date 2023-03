Attacke auf Polizisten Nach Angriff vor Secret Club in Trier: 16-Jähriger in Untersuchungshaft. Verteidiger kündigt Beschwerde an

Drei Wochen nach den Attacken auf mehrere Polizisten vor einer Trierer Diskothek hat es am frühen Mittwochmorgen mehrere Durchsuchungen gegeben. Ein 16-Jähriger wurde festgenommen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Gegen den Jugendlichen wird wegen schweren Landfriedensbruchs, Angriffs auf Polizeibeamte und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Was ihm konkret vorgeworfen, ist unklar. Auf die Frage, ob der 16-Jährige schon einmal strafrechtlich in Erscheinung getreten sei, sagte Polizeisprecher Uwe Konz unserer Redaktion: „Davon ist auszugehen.“