Attacke auf Polizisten : Angriff vor Secret Club in Trier: Wohnungsdurchsuchungen und eine Festnahme

Angriff vor Secret Club in Trier: Wohnungsdurchsuchungen und eine Festnahme

Trier Zu Wohnungsdurchsuchungen bei neun Verdächtigen ist es laut Polizei am Mittwoch gekommen. Dort suchten die Einsatzkräfte nach Beweismitteln für den Angriff auf Polizisten vor dem Secret Club in Trier. Außerdem wurde ein 16-Jähriger festgenommen.

Wohnungen von neuen Beschuldigten sind am heutigen Mittwoch durchsucht worden. Beteiligt daran waren die Ermittler der Polizei Trier unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Trier. Der Grund: Sie werden verdächtigt, an den Ausschreitungen gegen Polizeibeamte vor der Diskothek Secret Club in der Nacht zum 17. Februar 2023 beteiligt gewesen zu sein.