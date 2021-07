Feuerwehr : Anhänger mit Strohballen in Flammen

Wittlich Ein Anhänger mit Strohballen hat am Donnerstagabend bei Wittlich gebrannt.

Der mit Rundballen beladene Anhänger eines Traktors brannte am Donnerstagabend auf der B 49 bei Wittlich vollständig nieder. Dem Traktorfahrer gelang es noch, die Zugmaschine vom Anhänger zu lösen. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen die Rundballen bereits in Flammen. Um an die Brand- und Glutnester zu gelangen, wurden die Strohballen einzeln vom Anhänger gezogen und abgelöscht. Wieso der Anhänger in Brand geriet, ist noch unklar. Die Bundesstraße blieb für die Dauer der Löscharbeiten zwischen dem Kreisel Bungert und Wittlich Dorf voll gesperrt.