später lesen Duppach Anwohner löschen brennenden Baum Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Feuerwehr aus Duppach ist am Dienstag, 20.20 Uhr, zu einem Einsatz in die Waldstraße ausgerückt. Dort war aus noch nicht geklärter Ursache ein Baum in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte.