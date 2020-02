Blaulicht : Starkregen: Bei Unfällen auf der A 60 werden zwei Menschen verletzt/ An der Mosel laufen Keller voll

Wittlich/Landscheid Bei drei Unfällen aufgrund von Aquaplaning wurden auf der A 60 zwischen Landscheid und Wittlich-West am Samstagabend, 1. Februar, zwei Menschen leicht verletzt. Die Anschlusstelle Landscheid wurde für Stunden voll gesperrt. In der VG Bernkastel-Kues liefen aufgrund von Starkregen Keller voll.

Die Polizei nimmt als Unfallursache nicht angepasste Geschwindigkeit aufgrund von starkem Regen und Aquaplaning an. Unmittelbar im Anschluss kam es zu einem zweiten Unfall an der gleichen Stelle, als ein zweites Auto aus, so die Polizei weiter, bisher ungeklärten Gründen mit dem ersten kollidierte. Der 22-jährige Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin aus dem ersten Wagen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 51-jährige Fahrerin des zweiten Wagens aus Auderath, Kreis Cochem-Zell, blieb unverletzt.