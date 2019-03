später lesen 100.000 Euro Schaden bei Brand im Hunsrück Arbeiter bei Feuer in Werkstatt verletzt Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Brand in einer Werkstatt in Bundenbach (Landkreis Birkenfeld) ist ein Arbeiter verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet am Samstagnachmittag ein Fahrzeug auf einer Hebebühne in Brand. dpa