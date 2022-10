Polizei : Mann stürzt bei Arbeiten in Daun von Dach

Mann stürzt bei Arbeiten in Daun von Dach

Daun In Daun ist ein Mann bei Reinigungsarbeiten von einem Dach gestürzt. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 66-jähriger Mann aus der VG Mayen gegen 10.20 Uhr mit Dachreinigungsarbeiten eines Ferienbungalows in Daun beschäftigt. Er kehrte angesetztes Moos von dem Dach. Dabei trat er an der Dachkante plötzlich „ins Leere“ und stürzte etwa zwei Meter zu Boden. Er zog sich bei dem Sturz Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben nicht.