Tragischer Unfall : Arbeiter stirbt bei Abbrucharbeiten in Bitburg

Arbeiter stirbt bei Abbrucharbeiten in Bitburg

Das Bild zeigt die Arbeiten am Schornstein der Brauerei zu Beginn des Abbruchs. Foto: Marius Kretschmer

Bitburg Ein Mann ist am Donnerstag bei Abbrucharbeiten auf dem Gelände der Bitburger Brauerei ums Leben gekommen.

Am Donnerstagmorgen ist es auf dem Gelände der Bitburger Brauerei in Bitburg-Süd zu einem tragischen Unfall gekommen. Wie die Bitburger Brauerei volksfreund.de gegenüber bestätigte verunglückte bei den Abbrucharbeiten am dortigen Kamin ein Mitarbeiter der dort tätigen externen Abbruchfirma tödlich. Polizei und Staatsanwaltschaft waren vor Ort. Die Ermittlungen zum genauen Geschehen laufen.