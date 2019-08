Info

Vergangene Woche gab es in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell zwei tödliche Arbeitsunfälle. Am Dienstag ist der Gemeindearbeiter von Schoden mit dem Traktor an einem Hang verunglückt. Das Fahrzeug ist laut Polizei zur Seite gekippt und hat sich überschlagen. Die Leiche sollte obduziert werden, ein Gutachter wurde eingeschaltet. Aktuell heißt es bei der Polizei, sie habe die Ermittlungen abgeschlossen und die Akte an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Letztere war am Freitag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.