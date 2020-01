Unfall : Laster im Graben, Rohmilch im Grünen - Arla-LKW verunglückt in der Nähe von Prüm

Laster im Graben, Rohmilch im Grünen - Arla-LKW verunglückt in der Nähe von Prüm

Prüm Ein Milchtransporter ist am Montagmorgen auf der Bundesstraße 265 zwischen Knaufspesch und Prüm verunglückt. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus, ein Teil der Ladung lief ins Gelände.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr Prüm kurz nach 8 Uhr am Montagmorgen: Der Transporter, mit Rohmilch im Tank unterwegs auf der B 265 aus Richtung Losheim in Richtung Prüm und weiter zur Pronsfelder Arla-Molkerei, geriet auf vermutlich frostglatter Fahrbahn ins Schleudern, rutschte von der Straße und kippte in den Graben.