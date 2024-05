Diebstahl in Arzfeld Einbruch in Hotel: Truhe aus dem 19. Jahrhundert geklaut

Leer stehende Gebäude sind oft einfache Ziele für Diebe. So auch in Arzfeld. Zwischen Dienstag, 28. Mai, und Mittwoch, 29. Mai stiegen unbekannte Täter in ein nicht mehr bewohntes Hotel in der Bahnhofstraße ein. Das berichtet die Polizei. Aus der Unterkunft sollen sie eine Truhe aus dem 19. Jahrhundert und aus einem Container nebenan eine „unbekannte Menge“ an Altmetall gestohlen haben. Eingebrochen seien sie durch ein Fenster.