Einsatz in der Eifel Brand an einem Reitstall – Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern

Aus nicht abschließend geklärter Ursache kam es zu einem Brand an einem Reitstall in Arzfeld. Es war ein Misthaufen, der am 2. Juni um die Mittagszeit zuerst Feuer gefangen hat, berichtet die Polizei. Daraufhin griffen die Flammen auf eine hölzerne Wand des Gebäudes über und beschädigte diese. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte jedoch ein größerer Brand verhindert werden. Nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle.