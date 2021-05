Blaulicht : Unfallflucht in Arzfeld

Unfallflucht in Arzfeld

Arzfeld Nach einer Kollision mit einem anderen Wagen ist der Fahrer eines braunen SUV in Arzfeld geflüchtet.

Wie die Polizei Prüm am Sonntag mitteilt, ereignete sich bereits am Freitagmorgen um 10.30 in der Arzfelder Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall mit zwei Geländewagen: Der Fahrer eines braunen SUV steuerte vom Parkplatz einer Metzgerei auf die Bahnhofstraße und missachtete dabei die Vorfahrt eines eines weiteren, weißen SUV.