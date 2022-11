Blaulicht : Vier Leichtverletzte nach Kollision auf der B 410 (Update)

Arzfeld/Lichtenborn​ Auf der B 410 sind am Freitag zwei Autos nach einem Überholmanöver zusammengestoßen. Vier Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 11.40 Uhr zu dem Unfall zwischen Lichtenborn und Arzfeld. Ein 26-Jähriger war mit seinem Wagen in Richtung Arzfeld unterwegs. Während eines Überholmanövers kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, in dem drei Personen saßen. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden teilweise in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren die Feuerwehren Arzfeld und Lichtenborn, der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber, die Polizei Prüm und die Straßenmeisterei Arzfeld.