Drogeneinfluss, kein Führerschein, keine Versicherung

(red) Eine Streifenbesatzung der Dauner Polizei hat in der Nacht auf Freitag in der Lindenstraße in Gerolstein zusammen mit Beamten der Polizeiinspektion Bitburger ein mit drei Leuten besetztes Auto mit Luxemburger Kennzeichen kontrolliert. Dabei stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass das Auto nicht versichert war, der Fahrer keinen Führerschein hatte und obendrein auch noch unter Drogeneinfluss stand. Gültige Eigentumsnachweise, dass ihm das Auto gehört, habe der Fahrer gegenüber der Polizei auch nicht erbringen. Dem Fahrer wurde Weiterfahrt untersagt, ihm wurde wurde eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug wurde sichergestellt.