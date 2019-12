Zu schnell und nebeneinander : Audi A7 und BMW X6 liefern sich illegales Straßenrennen an der Mosel

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bernkastel-Kues Nebeneinander, mit zu hoher Geschwindigkeit und gefährlichen Überholmanövern: So fuhren zwei leistungsstarke Autos am Dienstagmittag an der Mosel. Die Polizei spricht von einem illegalen Rennen – das auch andere Fahrer gefährdete.

Illegales Straßenrennen an der Mosel: Wie die Polizei mitteilt, lieferten sich am 31. Dezember, gegen 13.30 Uhr zwei leistungsstarke Autos ein Rennen. Nach Zeugenaussagen fuhren die Autos auf der L 47 zwischen dem Zeltinger Kreisel und Wehlen.

Ein schwarzer Audi A7 sowie ein BMW X6 Geländewagen in gleicher Farbe fuhren teils nebeneinander obengenannte Straße und überholten dabei mehrere Fahrzeuge mit sehr hohen Geschwindigkeiten.