Trier-Ehrang : Audi durch herabfallenden Stein beschädigt

Foto: TV/Frank Göbel

Trier-Ehrang Ein roter Audi TT ist am Mittwoch gegen 11.40 Uhr auf der B 53 in Höhe Trier-Ehrang in Richtung Trier durch einen herabfallenden Stein eines entgegenkommenden LKW beschädigt worden Hinweise hierzu an die Polizeiinspektion Schweich, Telefon 06502/9157-0.