Blaulicht : Audi kommt Sprinter entgegen - Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Temmels/Oberbillig Nach einem Unfall am Freitagmorgen auf der B 419 zwischen Temmels und Oberbillig sucht die Polizei einen weißen Audi mit luxemburgischen Kennzeichen.

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 9.15 Uhr zu dem Unfall, als einem blauen Mercedes Sprinter der Verbandsgemeinde Konz, der von Temmels in Richtung Oberbillig unterwegs war, unmittelbar hinter dem Ortsausgang Temmels in einer Kurve ein weißer Audi mit luxemburgischen Kennzeichen entgegenkam. Der Audi geriet dabei auf die Fahrspur des Sprinters. Um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu vermeiden, wich der Sprinter-Fahrer nach rechts aus und touchierte die rechte Schutzplanke. Der Fahrer des weißen Audi entfernte sich in Fahrtrichtung Temmels, ohne sich um den entstandenen Schaden am Fahrzeug der Verbandsgemeinde zu bemühen. Hinweise an die Polizeiinspektion Saarburg, 06581-91550.